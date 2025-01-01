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Wheat, Skeoch, Holmes

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BRIAN WHEAT думает о группе с TOMMY SKEOCH и CHRIS HOLMES



zoom
Басист TESLA Brian Wheat в недавнем интервью рассказал о дружбе с бывшим гитаристом W.A.S.P. Chris Holmes'ом:

«Мы с Chris'ом собираемся создать группу или проект, как хотите, так и называйте. И [бывший гитарист TESLA] Tommy [Skeoch] тоже согласился. Так что мы втроем говорили о создании проекта, группы, как бы это ни называлось в наше время, но мы с Chris'ом уже начали работать над некоторыми песнями. И я знаю, что мы с Tommy знаем, как писать песни вместе, потому что мы много делали это в TESLA. Так что следующим шагом будет собрать нас с Tommy и Chris'ом вместе, будь то в Zoom, в совместной работе или в чем-то еще, и написать материал, а затем найти вокалиста, который подойдет для этого проекта.

Но, да, мы с Chris'ом очень хорошие приятели. Мы видимся, когда я бываю в своем доме в Италии. Он постоянно там. Он живет во Франции. А я сейчас нахожусь во Флориде на зиму. И Tommy во Флориде. Так что мы всё это обсуждали. Осталось только найти время, чтобы осуществить задуманное. Просто нужно выкроить время, когда Chris не занят в MEAN MAN, я не занят в TESLA или VIOLET BREED, а Tommy не занят в BAD MARRIAGE.

Я с нетерпением жду этого, потому что мне нравится Chris, и я хочу снова поработать с Tommy».




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