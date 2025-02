сегодня



Новое видео BLACK MAP



“Hex (Come Get It)”, новое видео группы BLACK MAP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hex, выходящего девятого мая:



“Disintegrate”

“Hex (Come Get It)”

“Badlands”

“Little Undead”

“Burning Satellite”

“Tethered”

“Oblivion Season”

“Price to Fix It”

“Fake Your Own Life” http://www.blackmapmusic.com/







