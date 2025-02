сегодня



Видео с текстом от ALLIANCE



"Nothing Will Make You Change", новое видео группы ALLIANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Before Our Eyes, выходящего 28 марта на Frontiers Music Srl:



"Tell Somebody"

"Nothing Will Make You Change"

"Too Many People"

"Face Of Justice"

"Good Life"

"Joan Of Arc"

"Can't Stop Messin'"

"Right"

"100 Sad Goodbyes"

"Tonight"

"A Bone To Chew On"



«Мы очень довольны тем, что у нас появился новый лейбл, и тем, что мы работаем с командой Frontiers. Выпустив 5 альбомов за последние 30 лет, мы чувствуем себя еще более творческими и воодушевленными возможностями, которые открываются перед нами. Мы с нетерпением ждем возможности выйти на более широкую аудиторию и уже усердно работаем над седьмым альбомом». http://www.alliance.band/







+0 -0



просмотров: 58