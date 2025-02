сегодня



Новая песня DEAFHEAVEN



Heathen, новая песня группы DEAFHEAVEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lonely People With Power", выход которого запланирован на 28 марта на Roadrunner Records:



01. Incidental I

02. Doberman

03. Magnolia

04. The Garden Route

05. Heathen

06. Amethyst

07. Incidental II (feat. Jae Matthews)

08. Revelator

09. Body Behavior

10. Incidental III

11. Winona

12. The Marvelous Orange Tree http://deafheaven.com







