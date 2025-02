сегодня



Новый ЕР WARSPAWN доступен для прослушивания



Immaculate Objection, новый ЕР группы WARSPAWN, в состав которой входят Jonathan Wittle (ex-vocals for Vatican and PSYCHO-FRAME), Hunter Young (producer, songwriter for Moodring, PSYCHO-FRAME), Aiden Bessent (PSYCHO-FRAME), доступен для прослушивания ниже.







