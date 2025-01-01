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Новая песня CERESIAN VALOT



Ajattomuus / Rajattomuus, официальное видео с текстом от CERESIAN VALOT, доступно ниже.



Wille Naukkarinen: «Эта песня во многом задала тон и альбому, и CERESIAN VALOT как группе. Когда Ghost Brigade ушли на каникулы в 2015 году, это было довольно сложное время для меня в психологическом плане. Игра в группах была моей жизнью с подросткового возраста, и вдруг я оказался без этого элемента в своей жизни. Я чувствовал себя потерянным и в то же время переживал кризис идентичности. Я почти совсем не играл на гитаре в течение многих лет и твердо решил, что с игрой в группах для меня покончено. Потом каким-то образом раны начали затягиваться, я взял в руки гитару и потихоньку начал снова сочинять.



Некоторые из первых риффов, которые я написал тогда, присутствуют в этой композиции. Когда я закончил инструментальную версию и отправил ее остальным ребятам, я помню, что подумал, что, возможно, написал лучшее произведение за все время моего музыкального пути. Эта композиция определенно стала толчком к тому, чтобы я снова начал заниматься музыкой. Для нас, как для группы, было ясно, что «Ajattomuus / Rajattomuus» станет первым синглом.



Что касается аранжировки, то это «песня внутри песни». Более тяжелые части («Ajattomuus») в начале и в конце представляют собой одну композицию, в то время как более спокойная, трип-хоп-роковая часть («Rajattomuus») в середине - это совсем другая композиция. В этом смысле я полагаю, что композиция имеет определенное прогрессивное звучание. В остальном я бы сказал, что в ней много знакомых черт, которые я часто использую в своем творчестве: sabbath-полутона, сладж-дум, много северной меланхолии и нежной, хрупкой тишины». https://ceresianvalot.bandcamp.com/







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