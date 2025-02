Новая песня SWANS

сегодня



"I Am A Tower", новая песня группы SWANS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Birthing", выход которого запланирован на 30 мая на Mute/Young God Records:



01. The Healers

02. I Am a Tower

03. Birthing

04. Red Yellow

05. Guardian Spirit

06. The Merge

07. Rope

08. Away



Участники записи:



* Michael Gira - acoustic guitar, voice, producer

* Phil Puleo - drums, hammer dulcimer, flute, melodica, percussion

* Kristof Hahn - lap steel guitar, electric and acoustic guitars, loops, backing vocals

* Dana Schechter - lap steel guitar, bass guitar, loops

* Christopher Pravdica - bass guitar, Taishogoto, loops, sounds, keyboards

* Larry Mullins - Mellotron, keyboards, piano, synthesizer, drums, vibraphone, percussion, backing vocals

* Norman Westberg - electric guitar, loops



Гости:



* Jennifer Gira - backing vocals, cameo vocals

* Laura Carbone and Lucy Kruger - backing vocals

* Andreas Dormann - soprano saxophone

* Timothy Wyskida - drums on "The Merge"

* Little Mikey - cameo vocals







