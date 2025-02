сегодня



Новое видео THE GREAT SEA



No Peace Among Men feat. Azathoth, новое видео THE GREAT SEA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Noble Art Of Desolation", релиз которого намечен на 25 апреля:



1 The Water Remains

2 Eden Unfolded (feat. Phil "sG" Jonas /ex-Secrets Of The Moon & Crone)

3 The Maze

4 No Peace Among Men (feat. Azathoth / Gràb, ex-Dark Fortress)

5 Fading (Instrumental)

6 Upright In Nothing

7 Walking At The Edge Of Death https://thegreatsea.bandcamp.com/







