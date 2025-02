все новости группы







27 фев 2025 : Новая песня MEMORY ENTRY



Новая песня MEMORY ENTRY



"Holler Wild Rose", новая песня MEMORY ENTRY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР Our World In Going To Disappear, релиз которого намечен на 14 марта на Recordings/Mind Over Matter Records:



1. Crawler

2. Nothing Dead Will Go

3. Familiars

4. Lost Dreams

5. Holler Wild Rose







