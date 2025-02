все новости группы







27 фев 2025 : Новое видео CORPUS OFFAL



Новое видео CORPUS OFFAL



Corpus Offal, новое видео CORPUS OFFAL, основанной на осколках Cerebral Rot, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Corpus Offal, выход которого намечен на 21 марта:



(Into) Purging Creation

Spinous Forms of Mortal Abhorrence

Essence of Dissolution

Corpus Offal

Gorging Gastric Decedent

Ripened Psychosis

Secreted Effluence (Spilling)







