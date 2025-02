сегодня



"Human Frailty", новое видео THRONE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома That Who Sat Upon Him, Was Death, релиз которого намечен на 21 марта на Redefining Darkness Records:



Disentombed

To Breathe The Unknown

Blasphemous Perversion

Realm of Immolation

Human Frailty

Upon Darkness Winds

Behold Impurity

Where Angels Cower in Fear







