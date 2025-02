сегодня



The Last Unicorn, новое видео SIGN OF THE WOLF, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Sign of The Wolf, релиз которого намечен на 24 апреля:



The Last Unicorn (7:22)

Arbeit Macht Frei (4:57)

Still Me (4:31)

Silent Killer (6:54)

Rainbow’s End 95:36)

Rage of Angels (7:06)

Murder at Midnight (4:07)

Bouncing Betty (4:31)

Sign of the Wolf (7:28)



Состав:



Andrew Freeman: Vocals (Last In Line)

Doug Aldrich: lead Guitars (Dead Daisies/Whitesnake/Dio/Hurricane)

Fredrik Folkare: lead and rhythm guitars and bass (Unleashed/Eclipse)

Steve Morris: guitars (Heartland/Lonerider/Ian Gillan Band)

Vinny Appice: drums (Black Sabbath/Dio/LastIn Line)

Josh Devine: drums (One Direction/Lavera/Turkish Delight)

Johan Kullberg: drums (Hammerfall)

Chuck Wright: bass

Marl Boals: bass and backing vocals

Tony Carey: Keyboards (Rainbow)

Mark Mangold: Hammond (Touch/Keys/Drive She Said)

Steve Mann: (Lionheart/MSG/Lonerider/OuseyMann)







