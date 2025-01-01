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DON FELDER на Frontiers



Frontiers Music Srl сообщили о подписании контракта с DON'ом FELDER'ом, известным по работе с EAGLES:



«Я очень рад присоединиться к семье Frontiers и наконец-то поделиться этой новой пластинкой с миром! Эта музыка значит для меня очень многое, и я не могу дождаться, когда все ее услышат».



Tom Lipsky, глава A&R: «Блестящее написание песен, гитарное мастерство и прекрасный вокал. Don Felder — поистине представитель королевской семьи рока, и он достиг новых высот на своей предстоящей пластинке. Мы уверены, что поклонники будут в восторге от этой музыки, особенно когда Don будет играть ее от побережья к побережью во время тура «Brotherhood Of Rock» в этом году вместе с Styx и Kevin Cronin». https://www.donfelder.com/





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