Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 177
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 42
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*OZZY OSBOURNE пошёл в качалку 23
*Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идео... 19
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SAXON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 177
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 80
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
[= ||| все новости группы



*

Don Felder

*



4 мар 2025 : 		 DON FELDER на Frontiers
| - |

|||| сегодня

DON FELDER на Frontiers



zoom
Frontiers Music Srl сообщили о подписании контракта с DON'ом FELDER'ом, известным по работе с EAGLES:

«Я очень рад присоединиться к семье Frontiers и наконец-то поделиться этой новой пластинкой с миром! Эта музыка значит для меня очень многое, и я не могу дождаться, когда все ее услышат».

Tom Lipsky, глава A&R: «Блестящее написание песен, гитарное мастерство и прекрасный вокал. Don Felder — поистине представитель королевской семьи рока, и он достиг новых высот на своей предстоящей пластинке. Мы уверены, что поклонники будут в восторге от этой музыки, особенно когда Don будет играть ее от побережья к побережью во время тура «Brotherhood Of Rock» в этом году вместе с Styx и Kevin Cronin».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 104

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом