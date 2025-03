сегодня



Новое видео PHANTOM



Thunderbeast, новое видео PHANTOM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Tyrants Of Wrath, релиз которого намечен на 25 апреля на High Roller Records:



“Poltergeist (Intro)”

“Tower Of Seth”

“Violent Invation”

“Thunderbeast”

“Nimbus”

“Dance Of The Spiders”

“Tyrants Of Wrath”

“Lost In The Sands”

“Nocturnal Opus (Emilio)

“Nazghul”

“Dark Wings Of Death”







+0 -0



просмотров: 87