Новое видео SUDDEN DEATH



“Human Death Machine”, новое видео SUDDEN DEATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома In Sinner Hate, выход которого намечен на 19 мая на Time To Kill Records:



In Sinner Hate (Intro)

The Modern Pharisee

Destined To Fall

The World Is Hate

Living Corruption

The Beast Awakening

Channelling Misery

The Torture Wheel

Acidic Ways Of Parity

Human Death Machine

The Human Demise https://suddendeath666.bandcamp.com/







