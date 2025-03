сегодня



Новая песня VULVARINE



“The Drugs, The Love And The Pain”, нова песня VULVARINE, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома "Fast Lane," релиз которого намечен на 28 марта на Napalm Records. https://vulvarine.band/







