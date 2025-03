сегодня



LIGHTNING STRIKES готовят альбом



Проект LIGHTNING STRIKES, в состав которого входят лидер и продюсер Karpis Maksudian, is set японский виртуоз Norifumi Shima, американский басист Barry Sparks, аргентинский вокалист Mariano Gardella и Derek Sherinian, готовят к выпуску новую работу The King Is Victorious, заглавная тема для которого записана с Московским симфоническим оркестром.



Karpis: «Я в полном восторге от того, что для этого альбома мне удалось привлечь к сотрудничеству Norifumi и Barry, а также Derek, который снова согласился принять участие. Barry — один из лучших и с ним очень приятно работать. Его бас-гитара уже добавляет так много нового в песни. Что касается Norifumi - я всегда интересовался японской метал-сценой, и Concerto Moon были моими особыми фаворитами в течение некоторого времени. Для Norifumi согласиться сыграть на новом альбоме Lightning Strikes - это воплощение мечты и большая честь. Он уже записал свои треки в Токио и звучание потрясающее! И Derek снова отличился - он такой замечательный музыкант и всегда играет на самом высоком уровне. Я также нашел отличного молодого вокалиста в лице Mariano Gardella, который, возможно, еще не стал известным, но обладает отличным набором возможностей. Я не могу дождаться, когда люди услышат эту пластинку!»





