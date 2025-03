сегодня



Новое видео MESSIAH PARATROOPS



Out of Reality, новое видео MESSIAH PARATROOPS, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Legions of Tomorrow’, выход которого намечен на четвертое апреля на Inverse Records.



Out of Reality

Rats in the Walls

Messiah Paratroops

Morbid Prayer

Repulsion

Bloodlust

Legions of Tomorrow

Murders of the Lake

Painful Sleep https://messiah-paratroops7.webnode.fi/







