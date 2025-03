сегодня



Новый альбом DEVINE DEFILEMENT выйдет весной



DEVINE DEFILEMENT выпустят новую работу, получившую название “Ruthless”, девятого мая на Time To Kill Records:



1. Human Sewer

2. Abusement Park

3. Terror Tales

4. Excreted Entity

5. Internal Delusions Of The Torn Mind

6. Pulverised Secretions

7. Anthropophagic Apocalypse pt.1 – Collapse

8. Anthropophagic Apocalypse pt.2 – Lord of Flesh

9. Curbstomp The Predator

10. Draco Dominus

11. Bio-Organic Liquid-Slam

12. Beyond the Veil of Death http://devinedefilement.bandcamp.com/





