сегодня



Новая песня THUS SPOKE ZARATHUSTRA



‘I Can’t Save You’, новая песня THUS SPOKE ZARATHUSTRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘I’m Done With Self Care, It’s Time For Others’ Harm‘, релиз которого намечен на 23 мая на Prosthetic Records:



GGO

I Can’t Save You

Gage Lanza 2: Return Of The Red Hammer

I Never Believed In Magic Til My Dog Turned Into A Snake

The Final Blow Will Bring Blood

Santosha

All I Feel Is Cold

The Difference Between You And Me Is I Never Got Caught

Mithrandir

Bereft Of Light https://tszdeathcore.bandcamp.com/







+0 -0



просмотров: 96