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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 275
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 28
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Новое видео ALIEN



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In The End We Fall, новое видео ALIEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "When Yesterday Comes Around", выход которого намечен на 21 марта.




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9 мар 2025
Pavel_Sv
Молодцы старички! Очень понравилась песня!!! Ждём альбом 21 марта)

просмотров: 229

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