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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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Mad Season

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MAD SEASON готовят юбилейный релиз



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«Привет, друзья, небольшая информация о Mad Season, поскольку мы приближаемся к 30-летней годовщине нашего альбома Above, выпущенного в марте 1995 года. 14 марта мы выпустим новое ремастированное двойное виниловое издание альбома Above с бонус-треками, включающими три дополнительные песни, которые Mark Lanegan спел для второго альбома, который мы так и не закончили («Locomotive», «Black Book Of Fear» и «Slip Away»).

Мы с Mike'ом также написали новые примечания к альбому, которые вошли в черный буклет с бархатной печатью, посвященный нашей группе и нашим покойным друзьям Лейну, Бейкеру и Марку. Существуют различные версии этого нового двойного винилового издания, включая оригинальную иллюстрацию Лейна и некоторые цветовые вариации винила. Альбом поступит в продажу 14 марта (в том числе и через интернет), так что загляните в свой местный музыкальный магазин. Мы с Mike хотим поблагодарить всех вас за потрясающую поддержку, которую вы оказывали нам и нашим группам на протяжении десятилетий, мы любим вас всех и продолжаем помнить наших друзей через музыку, которую мы создавали вместе».




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17 мар 2025
Hellg
Шикарный альбом! Прямо этакая эпитафия гранжу, с ключевыми фигурами того времени.

просмотров: 124

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