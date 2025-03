сегодня



Новый альбом WIND DOWN выйдет весной



Польская прогрессив металл группа WIND DOWN заключила контракт с лейблом Wormholedeath Records, на котором 18 апреля состоится релиз альбома The Burning Past:



“First Meeting”

“Falling Down”

“Connection Point”

“I Don’t Need You”

“Without Doubt And Illusion”

“I Have To Run”

“A New World”

“The Burning Past”

“Spirit Of The Night”

“Moonlight”



Тизер к альбому доступен ниже.







