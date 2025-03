все новости группы







12 мар 2025 : Новое видео EXILIUM NOCTIS



Новое видео EXILIUM NOCTIS



“Devil’s March”, новое видео EXILIUM NOCTIS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Pactum Diaboli, выход которого намечен на девятое мая на Black Lion Records:



Adventus Tenebrarum

All Shall Burn

Pactum Diaboli

Fall Of Babylon

Deorum Cremator

God’s Demise

Priest Of Blasphemy

Devil’s March

Rise Of Serpent







