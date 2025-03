сегодня



Новое видео EAST OF EDEN



“IKIZAMA”, новое видео EAST OF EDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The First Eden – Seeds Of Hope, релиз которого намечен на 12 марта на Warner Music Japan:



“Shooting Star”

“Breaker”

“Darkside Lotus”

“I Don’t Say Goodbye”

“Don’t Look Back”

“Unapologetic Freedom”

“Doesn’t Matter”

“Noise-Canceling”

“Red Line”

“IKIZAMA”

“Yellow Card” (only available on CD) https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/







