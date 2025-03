сегодня



Новое видео UNBOUNDED TERROR



Divine Virtue, новое видео UNBOUNDED TERROR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Something is Rotten in Humanity", релиз которого намечен на первое апреля на CD, виниле и в цифровом варианте, а также лимитированной кассете на Xtreem Music.







