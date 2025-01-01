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Новое видео DISEMBODIED TYRANT



"8.6 Blackout", новое видео группы DISEMBODIED TYRANT, доступно для просмотра ниже.



Blake Mullens: «Для меня большая честь присоединиться к реестру Nuclear Blast вместе с некоторыми из моих любимых групп/артистов. Disembodied Tyrant всегда поддерживал только я сам, и теперь, когда за нами стоит целая команда, это просто воплощение мечты, и я с нетерпением жду, что нас ждет в будущем!» https://disembodiedtyrant.bandcamp.com/







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