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*MASTODON расстались с гитаристом 220
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 17
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Disembodied Tyrant

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|||| сегодня

Новое видео DISEMBODIED TYRANT



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"8.6 Blackout", новое видео группы DISEMBODIED TYRANT, доступно для просмотра ниже.

Blake Mullens: «Для меня большая честь присоединиться к реестру Nuclear Blast вместе с некоторыми из моих любимых групп/артистов. Disembodied Tyrant всегда поддерживал только я сам, и теперь, когда за нами стоит целая команда, это просто воплощение мечты, и я с нетерпением жду, что нас ждет в будущем!»




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