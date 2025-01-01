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Барабанщик TED POLEY упал на сцене



Metal Sludge сообщили, что барабанщик TED POLEY Paul “Paulie” del Boccio упал на сцене в рамках выступления в ходе Monsters Of Rock Cruise 12 марта.



«Я увидел испуганное лице Ted'a и потом понял, что барабанщик лежит плашмя... а врачи пытаются его реанимировать».



Еще один источник сообщил: «Мы только что услышали альфа-массаж для медиков», и вскоре после этого медики быстро занялись им: «Ему делали искусственное дыхание на сцене».



Фанат по имени Ричард написал на Facebook следующее: «Мы на борту. Они закрыли эту часть корабля, чтобы решить проблемы с его здоровьем».



Фанат по имени Марк, который был на концерте, написал в Facebook следующее: «Мы не знали, что именно происходит. Шоу закончилось, люди ждали группового фото. Внезапно части барабанной установки были отброшены в сторону. Затем всем «сказали» убираться. Оглянувшись назад, мы подумали, что он упал спиной и что ему делают искусственное дыхание. Выбравшись из театра на другой этаж, мы услышали, как в эфире прозвучал сигнал «Альфа ЧП», и команда побежала к лестнице». http://www.tedpoley.com/





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