все новости группы







Moonfall

?

-

-





20 мар 2025 : Новая песня MOONFALL



сегодня



Новая песня MOONFALL



"Countess Carody", новая песня группы MOONFALL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Odes To The Ritual Hills, выход которого запланирован на CD и виниле на Iron Bonehead Productions:



“1560” (2:10)

“Countess Carody” (10:09)

“Ode To The Ritual Hills” (9:36)

“Thus Spoke Satanael” (5:13)







+0 -0



просмотров: 24