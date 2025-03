сегодня



HEXENHAUS переиздают альбомы



16 мая ROAR! выпустят переиздание первых трех альбомов HEXENHAUS — A Tribute To Insanity (1988), The Edge Of Eternity (1990), Awakening (1991). Они будут доступны на CD, в цифровом варианте и на цветных винилах с дополнительной информацией. За ремастеринг отвечал Ronnie Björnström (Mezzrow).





