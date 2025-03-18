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Gates of Ishtar

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GATES OF ISHTAR нашли лейбл



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The Circle Music сообщили о заключении контракта с группой GATES OF ISHTAR.

«Если бы существовал список самых недооцененных групп в металле, Gates Of Ishtar заняли бы в нем видное место», — заявляют представители звукозаписывающего лейбла. «Прошло почти 30 лет с момента выхода их легендарного дебюта »A Bloodred Path", и он до сих пор остается в пантеоне мелодичного дэт-металла. Жизнь часто играет в странные игры. Одно можно сказать точно: Gates Of Ishtar заслужили очень многое, и они возвращаются, чтобы забрать все это, одно за другим. Для нас большая радость быть в этом путешествии вместе! Оставайтесь с нами, Врата снова открыты..."

Сами Gates Of Ishtar с не меньшим энтузиазмом относятся к этой новой главе:

«Врата снова открыты!!! Мы очень рады работать вместе с Марией и The Circle Music, чтобы представить вам наш новый альбом! Это будет первый новый релиз за почти 3 десятилетия, и мы вложили все души и желания в этот потрясающий альбом. Процесс написания нового материала был радостным, и не прошло и минуты, как мы поняли, что между нами все еще течет тот самый волшебный поток. Нам не терпится услышать вашу реакцию на альбом, и мы надеемся, что встретимся с вами в 2026 году! Hail Inanna!"



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18 мар 2025
WahrandPhain
нифига себе! Все альбомы дико и бешено обожаю, лютый мелодик, дающий в рот всему, что только существует в жанре.
18 мар 2025
P
Papa
WahrandPhain, слишком жирно) так, есть парочка норм песен, не более

просмотров: 155

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