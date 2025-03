сегодня



GATES OF ISHTAR нашли лейбл



The Circle Music сообщили о заключении контракта с группой GATES OF ISHTAR.



«Если бы существовал список самых недооцененных групп в металле, Gates Of Ishtar заняли бы в нем видное место», — заявляют представители звукозаписывающего лейбла. «Прошло почти 30 лет с момента выхода их легендарного дебюта »A Bloodred Path", и он до сих пор остается в пантеоне мелодичного дэт-металла. Жизнь часто играет в странные игры. Одно можно сказать точно: Gates Of Ishtar заслужили очень многое, и они возвращаются, чтобы забрать все это, одно за другим. Для нас большая радость быть в этом путешествии вместе! Оставайтесь с нами, Врата снова открыты..."



Сами Gates Of Ishtar с не меньшим энтузиазмом относятся к этой новой главе:



«Врата снова открыты!!! Мы очень рады работать вместе с Марией и The Circle Music, чтобы представить вам наш новый альбом! Это будет первый новый релиз за почти 3 десятилетия, и мы вложили все души и желания в этот потрясающий альбом. Процесс написания нового материала был радостным, и не прошло и минуты, как мы поняли, что между нами все еще течет тот самый волшебный поток. Нам не терпится услышать вашу реакцию на альбом, и мы надеемся, что встретимся с вами в 2026 году! Hail Inanna!"





