Трейлер нового альбома CONSORTIUM PROJECT



CONSORTIUM PROJECT опубликовали трейлер к новому альбому, который планируется выпустить в середине этого года. В альбом вошло десять песен, которые были записаны следующим составом:



Ian Parry – Lead, Harmony Vocals & Keyboards (Elegy/ex-Ayreon/ex-Vengeance)

Stephan Lill – Guitars & Keyboards (Vanden Plas)

Johann Cadot – Guitar, Keyboards/Backing Vocal (Asylum Pyre)

Luca Sellitto – Guitar, Keyboards/Backing Vocal (Timeless Fairytale/Rock Emporium 2)

Allan Sorensen – Drums (ex-Pretty Maids/ex-Royal Hunt/ex-Cornerstone)

Ombeline Duprat – Female Lead & Choir Vocals (Asylum Pyre)

Andreas Passmark – Bass (Royal Hunt/ex-Narnia/ex-Tony Mills)

Kris Gildenlow – Bass (Kayak/ex-Pain Of Salvation/ex-Neal Morse)

Franky Rummler – Bass (All My Shadows/ex-Michael Schenker Group)



Гости:



Patrick Rondat – Solo Guitar (Ex-Elegy/ex-Jean Michel Jarre)

Manolo Arias – Solo Guitar (Magik/ex-Niagara)

Casey Grillo – Drums (Queensryche/ex-Kamelot/Consortium 3&5)

Jan Bijlsma – Bass (The Last Element/ex-Ayreon /ex-Vengeance/Consortium 1&2) http://www.ianparry.com







