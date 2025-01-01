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SPREADING THE DISEASE заключили контракт с AMG



SPREADING THE DISEASE опубликовали следующее сообщение:



«Недавно мы говорили, что у нас есть важное объявление, и вот оно!



Группа работает уже 10 лет, три альбома и новый материал готовы к выходу, а также несколько реальных достижений: ротация на Scuzz TV, отличные рецензии, начиная с первого EP, отмеченного рецензией KKKK! Kerrang и отправив нас в путь, чтобы мы играли на каждой площадке не один, а четыре раза по всей Великобритании и в Европе, выступая в качестве хэдлайнеров на всех концертах.



У группы было много взлетов и падений, включая, к сожалению, отказ от многих фестивалей, промоутеров и т.д., что заставило нас искать новые источники финансирования в нашем стремлении сохранить группу, однако мы благодарим и ценим каждого, кто поддерживал нас в трудную минуту, вы сами знаете, о ком идет речь. Это объявление сделано во многом благодаря всем вам, а также нашему упорству и решительности, которые часто заставляли нас выбирать другой путь, чтобы двигаться вперед.



Мы вели переговоры в течение нескольких месяцев и не могли ничего сказать, пока сделка не была заключена.



Мы хотим особо поблагодарить нашего американского менеджера James'a Shaffer'a, гиганта в бизнесе, работающего с крупнейшими артистами планеты, за его непоколебимую веру и преданность группе, даже когда все выглядело очень мрачно.



James — это тот человек, который заключил эту сделку. Спасибо ему за неустанную работу, продюсирование и создание нашего звука и нового материала. Отдельное спасибо мистеру Chris Scott за то, что он отдал 30 лет своей веры и работы, чтобы мы оказались на этом месте.



И наконец, большой палец вверх и спасибо членам группы, которые верили в нас, и за всю их тяжелую работу, преданность делу и помощь в трудные времена.



МЫ ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ С: AMG/UNIVERSAL — CANADA/ WORLDWIDE!!! Включая (Sony и Virgin).



Мы очень взволнованы и готовы работать с этой замечательной компанией, и еще одно большое спасибо мистеру Mark Berry за его терпение и готовность сделать все возможное, несмотря ни на что. Нам хотелось бы думать, что мы сможем работать со всеми, начиная с поиска международного агента по организации концертов, готового сотрудничать с нами». http://www.the-fright.de/





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