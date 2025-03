сегодня



Новое видео ART NATION



“Halo”, новое видео группы ART NATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The Ascendance, релиз которого намечен на 25 апреля на Frontiers Music Srl:



“Set Me Free”

“Thunderball”

“Halo”

“Runaways”

“Julia”

“The Last Of Us”

“Lightbringer”

“A New Beginning”

“Unstoppable”

“Rise”

“Fallout”







