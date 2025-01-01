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COLDRAIN на Century Media Records



COLDRAIN заключили контракт с Century Media Records, на котором 20 марта состоится релиз нового сингла “Incomplete”.



«Мы рады объявить о нашем сотрудничестве с Century Media Records. Для нас это новая глава, наполненная надеждой и уверенностью. Надеждой на то, что вместе мы сможем создать сильную команду, которая сможет продвинуть наше ремесло и охватить глобальную аудиторию, как никогда раньше. Уверенность в общей страсти к музыке, которую мы любим, и в энергии, которую мы чувствуем в стремлении друг друга соединиться и создать что-то действительно особенное. Нам не терпится увидеть, куда приведет нас это путешествие. Вперед!» http://coldrain.jp/





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