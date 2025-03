сегодня



Новое видео TIME AND THE HUNTER



"The Following Silence" feat.Mikael Stanne, новое видео TIME AND THE HUNTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Weapon pt.I, релиз которого намечен на 25 апреля. http://www.timeandthehunter.com/







+1 -0



просмотров: 73