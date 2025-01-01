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KATATONIA рассталась с гитаристом
34
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19
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19
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18
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KATATONIA рассталась с гитаристом
34
ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA
19
STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером»
19
Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома»
18
GATES OF ISHTAR нашли лейбл
17
все новости группы
Amenra
Бельгия
Post Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/amenra
VK.com:
https://www.instagram.com/amenra_official/
Facebook:
https://www.facebook.com/churchofra
21 мар 2025
:
Новое видео AMENRA
18 фев 2025
:
Новое видео AMENRA
22 янв 2025
:
Новое видео AMENRA
17 мар 2024
:
Вокалист AMENRA готовит сольный альбом
13 сен 2023
:
Профессиональное видео полного выступления AMENRA
25 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления AMENRA
18 авг 2021
:
Профессиональное видео полного выступления AMENRA
6 май 2021
:
Новое видео AMENRA
26 ноя 2020
:
Стрим от AMENRA
9 окт 2020
:
AMENRA на Relapse Records
11 дек 2012
:
Новый альбом AMENRA доступен для прослушивания
8 ноя 2012
:
Новое видео AMENRA
24 окт 2012
:
Новая песня AMENRA
23 авг 2012
:
Новый альбом AMENRA выйдет в ноябре
14 июл 2011
:
AMENRA на NEUROT RECORDINGS
сегодня
Новое видео AMENRA
De Toorn (Talisman), новое видео AMENRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР 'De Toorn' & 'With Fang And Claw', релиз которого намечен на 28 марта.
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Сообщений нет