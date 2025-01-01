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*KATATONIA рассталась с гитаристом 34
*ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA 19
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Лидер EXODUS: «Мы записываем два альбома» 18
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
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Amenra

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21 мар 2025 : 		 Новое видео AMENRA

18 фев 2025 : 		 Новое видео AMENRA

22 янв 2025 : 		 Новое видео AMENRA

17 мар 2024 : 		 Вокалист AMENRA готовит сольный альбом

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6 май 2021 : 		 Новое видео AMENRA

26 ноя 2020 : 		 Стрим от AMENRA

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23 авг 2012 : 		 Новый альбом AMENRA выйдет в ноябре

14 июл 2011 : 		 AMENRA на NEUROT RECORDINGS
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Новое видео AMENRA



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De Toorn (Talisman), новое видео AMENRA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР 'De Toorn' & 'With Fang And Claw', релиз которого намечен на 28 марта.




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