Новое видео CONFESSIONS OF A TRAITOR



"Still Haunted" (Ft. HolyName & Heal The Hurt), новое видео CONFESSIONS OF A TRAITOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "This Pain Will Serve You", релиз которого намечен на 16 мая на Facedown Records. http://www.confessionsofatraitor.co.uk/







