Новое видео THE SPEAKER WARS



“It Ain’t Easy”, новое видео группы THE SPEAKER WARS, основанной Stan Lynch'ем (ранее оригинальным барабанщиком TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома The Speaker Wars:



“You Make Every Lie Come True”

“It Ain’t Easy”

“Taste Of Heaven”

“Never Ready To Go”

“The Forgiveness Tree”

“When The Moon Cries Wolf”

“Trader’s South”

“Leave Him”

“Sit With My Soul”

“I Wish You Peace”



Stan: «После 20-летнего пребывания в составе Heartbreakers я занялся сочинительством и продюсированием. Было очень познавательно учиться создавать музыку по ту сторону стекла. Примерно в это время я встретил в Нэшвилле Jon Christopher Davis, который случайно упомянул, что мы должны создать группу — и вот я здесь, в The Speaker Wars, и это здорово, что я вернулся к своей старой работе. Ребята из нашей новой группы знают, как делать отличную музыку, и я с нетерпением жду нового раунда»







