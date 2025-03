сегодня



Видео с текстом от FABULOUS DESASTER



“Coffin Dwellers”, официальное видео с текстом от FABULOUS DESASTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Crucify This!", релиз которого намечен на 17 апреля:



“Menace To Sobriety”

“Misanthropolis”

“Trenchmouth”

“Coffin Dwellers”

“Crucify This!”

“Rip It Up”

“A Hard Day´s Fight”

“May Your Mother Wear Black”

“Ten Year Chaos”

“Before The War”

“Trapped In The Dark” http://www.fabulousdesaster.de/







