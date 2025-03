сегодня



Новое видео EXECUTIONIST



“Serrated Shadows”, новое видео EXECUTIONIST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Sacrament Of The Sick , релиз которого намечен на 16 мая:



Ultionum

Edge Of Annihilation

Wheels Of War

Serrated Shadows

Divided We Stand… United We Fall

Thy Kingdom Come

Strange Aeons

Palace Of Kings

Sacrament Of The Sick

Coup de Grâce https://executionist.bandcamp.com/







