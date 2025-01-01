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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
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Hacktivist

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|||| сегодня

HACKTIVIST теряют членов



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HACKTIVIST сообщили об уходе сразу трех членов — гитариста James Hewitt, басиста Josh Gurner и барабанщика Richard Hawking.

«Сегодня мы объявляем, что барабанщик Richard Hawking, гитарист James Hewitt и басист Josh Gurner не будут продолжать работать в нашей группе. Мы очень благодарны им за их участие и желаем им всего наилучшего в их будущих начинаниях. Со всех сторон были приняты трудные решения, но мы можем заверить всех наших поклонников, что между нами нет никакой вражды. Только любовь.

На этой неделе мы сообщим о новом составе, так что следите за новостями».



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