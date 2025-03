сегодня



Новое видео OBSTRUKTION



Sow Fear, новое видео OBSTRUKTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома The End Takes Form, релиз которого намечен на 28 мая на Suicide Records:



The End Takes Form

Death Comes Near

The Final Hour

Sow Fear

Machinery of Delusion

Grotesque Order

Touched By The Void

Only In Death

Born of Contempt







