Новое видео EMPYREAN SANCTUM



“Heart Of Gold”, новое видео EMPYREAN SANCTUM, доступно ниже. Это трек взят из нового альбома , Detachment From Reality, выход которого намечен на 18 апреля:



Heart Of Gold

Descent

Transparency

Detachment From Reality

Age Of Innocence (feat. Per Nilsson)

A Genuine Empathy

Lifeless Death (feat. Gabriel Riccio)

Refinement

Elation https://empyreansanctum.bandcamp.com/







