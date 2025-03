сегодня



Новый альбом SPIDER ROCKETS выйдет весной



SPIDER ROCKETS выпустят новую пластинку, получившую название Dirty And Bad, 23 мая на FireRock Music Group:



Dirty And Bad

Monster Of Your Dreams

The Storm

Rock Your Ass Off

Casual Violence

Do Your Thing

Sucker

Everything To Everyone

Drive

Welcome To The Show http://www.spiderrockets.com/





+0 -0



просмотров: 17