Видео с текстом от THE MAN-EATING TREE



Ruins Of Insanity, новое видео с текстом от THE MAN-EATING TREE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Night Verses", релиз которого намечен на 11 апреля:



01. Nightverses

02. Days Under The Dark

03. Seer

04. These Traces

05. All Our Shadows

06. To The Sinking

07. Ruins Of Insanity

08. Abandoned

09. Reflections https://themaneatingtree.fi/







