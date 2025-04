31 мар 2025



Новое видео AGE OF APOCALYPSE



Mortal Love, новое видео AGE OF APOCALYPSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома In Oblivion, релиз которого намечен на 23 мая на Closed Casket Activities:



01. Mortal Coil

02. Maximum Suffering

03. Gilded Hatred

04. In Oblivion

05. Equalizer

06. Apocalypse Intro

07. Impulse

08. Snake Oil God

09. Symbol Of Mourning

10. Over Mine https://ageofapocalypseny.bandcamp.com/







