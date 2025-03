сегодня



Новое видео SPLIT CHAIN



"bored. tired. torn.", новое видео SPLIT CHAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома motionblur, релиз которого намечен на 11 июля на Epitaph Records:



Under The Wire

bored. tired. torn.

I'm Not Dying To Be Here

Rookie

who am i?

SPIT

greyintheblue

The Space In Between

Subside

Headway

my mistake… https://www.splitchain.uk/







