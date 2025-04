1 апр 2025



DARK SEA BLUE, новое видео ANN MY GUARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома She Of The Sea And Stars, в записи которого в качестве гостей принимали участие Ivar de Graaf (Kingfisher Sky, ex-Within Temptation), Nick Holleman (Powerized, Trance, ex-Vicious Rumors) и Elianne Anemaat (Charlotte Wessels, Celestian Season, MaYaN). http://annmyguardofficial.tumblr.com/







