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*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
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156/Silence

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|||| 31 мар 2025

Умер басист 156/SILENCE



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28 марта басист 156/SILENCE, Лукас Букер, скончался. Детали не сообщаются, однако группа выпустила заявление по этому поводу:

«Вчера днем мы были потрясены, узнав о кончине нашего брата, дорогого друга и любимого участника группы Лукаса Букера. Все, кто знал Лукаса, знали, каким добрым, бескорыстным и искренним он был. Он следил за каждой группой, месился перед нашими выступлениями, и у него все равно хватало энергии, чтобы выкладываться на сцене. Неважно, где он находился, он был просто счастлив быть там. Он жил ради музыки, а его улыбка была заразительной. Во многих отношениях он был сердцем 156, и без него мир стал еще мрачнее. Его света будет не хватать безмерно и неизмеримо.

В его честь мы продолжим наши запланированные концерты. Его семья также организовала благотворительный фонд, если кто-то хочет и может пожертвовать, я знаю, что они будут очень благодарны.

Мы очень любим тебя, Лукас. Ты должен был быть здесь на протяжении всей поездки, приятель. Мы должны были покорить мир вместе.

Мы скоро увидим тебя, брат....»



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